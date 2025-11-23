Vela/ Invernale del Tigullio: To Be, Sease e Mary Star of the Sea sempre in testa 

Dall’ufficio stampa Campionato Invernale Golfo del Tigullio

Altre tre prove per la prima manche del Campionato Invernale del Tigullio. La cinquantesima edizione della rassegna velica a cura del Comitato Circoli Velici Tigullio ha registrato la presenza di o una trentina imbarcazioni anche nell’ultimo week end, con una regata sabato, subito dopo una sessione di allenamento collegiale molto apprezzata dai partecipanti, e due domenica, in quest’ultimo caso con vento da nord di intensità variabile. “Cinque prove in tre giornate, perché sabato 8 novembre si è svolta la Tigullio 50 Event non valevole per il Campionato, costituiscono un’ottima partenza per il nostro Invernale – sorride Noceti – Il nostro impegno nell’organizzazione è come sempre ottimamente ripagato da bellissime sfide nelle acque del Golfo Tigullio”.

