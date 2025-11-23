Vignali onesto: “Staccato la spina nella ripresa. È un fatto di testa, ma non abbiamo scuse”

“Se sapessi cos’è successo nel secondo tempo non sarei qui a parlare”. È onesto Luca Vignali, che da capitano dello Spezia si presenta in sala stampa dopo la debacle delle aquile contro il Mantova. Quattro gol subiti, dopo un secondo tempo inaccettabile che apre a tanti interrogativi: “Abbiamo approcciato nella maniera giusta, il Mantova ha un grande palleggio e ci siamo preparati per stare più chiusi e compatti, per ripartire e fare male. Così è stato, abbiamo fatto gol e avuto tre occasioni nitide: poi abbiamo staccato la spina nel secondo tempo. Loro hanno avuto più voglia di vincere di noi”.

Lo Spezia rischia di essere ultimo dopo questo turno di campionato ma non sembra riuscire a trovare una chiave per reagire: “Se continuiamo a parlare e a trovare scuse alle nostre sconfitte andiamo poco lontano. Dobbiamo allenarci bene, approcciare le partite nella maniera giusta e tenere tutto il tempo quell’atteggiamento. Perché non bastano 45 minuti, perché in Serie B in un tempo puoi prendere tre gol come oggi. Guardare tutti dal basso non aiuta. Abbiamo un problema sul ritmo, ma anche un problema mentale: penso sia un fatto di testa, è evidente che il Mantova abbia avuto voglia di far gol e noi non abbiamo avuto abbastanza voglia di farlo e poca paura di prenderlo. È una tenuta mentale su cui dobbiamo lavorare e l’allenamento penso sia l’unico modo per uscirne”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com