Accolte tutte le istanze per le agevolazioni sulla Tari del Comune di Sarzana

Sono state accolte tutte le istanze degli aventi diritto al riconoscimento delle agevolazioni sul pagamento della TARI relative all’anno 2025. Grazie allo stanziamento di 80mila euro il Comune di Sarzana è riuscito a “coprire” le richieste avanzate dai cittadini, escludendo ovviamente coloro che non erano in possesso dei requisiti richiesti. Si tratta di 307 nuclei familiari che versano in disagio economico e che ora si vedranno erogare il contributo per il sostegno al pagamento della tassa sulla spazzatura. Con determinazione dirigenziale a firma del dirigente Federico Pierucci è stata infatti approvata la graduatoria degli aventi diritto con ISEE ordinario inferiore o pari a 9.530,00 euro, nessuna proprietà di immobili -con l’esclusione dell’immobile di residenza (requisito richiesto a tutti i componenti del nucleo familiare) e per il quale si chiede l’accesso al beneficio.

“Con orgoglio comunichiamo l’uscita della graduatoria relativa al bando TARI. Tutte le 307 domande ammissibili sono state accolte, per un totale di 80.000 euro destinati ai cittadini: nessuno è rimasto indietro – dichiara l’assessore ai servizi sociali Sara Viola – Questo risultato testimonia l’impegno dell’Amministrazione nel garantire equità e sostegno concreto alle famiglie e alle persone che hanno fatto richiesta. La piena accoglienza delle istanze rappresenta un segnale importante di vicinanza e di attenzione verso la comunità, confermando che la solidarietà e l’inclusione sono valori centrali delle nostre politiche sociali. Ringraziamo gli uffici comunali per il lavoro svolto. Continueremo a operare affinché ogni misura di sostegno sia accessibile e risponda ai bisogni reali della nostra città”.

