Al PalaCrociere la Conferenza di Sistema 2025 di Confcommercio Savona su “desertificazione commerciale” e “Sportello delle opportunità”

Savona. Confcommercio Savona scende in campo contro la “desertificazione commerciale” e si impegna per snellire la burocrazia degli operatori con lo “Sportello delle opportunità”. Sono i temi cardine di cui si parlerà alla Conferenza di Sistema 2025 in programma mercoledì 26 novembre al Palacrociere di Savona.
Per il mondo del commercio, terziario e turismo si tratta dell’appuntamento più importante dell’anno: una giornata pensata per confrontarsi, per mettere al centro la strategia del commercio del futuro, coniugando tradizione, innovazione e nuove politiche di sviluppo territoriale.