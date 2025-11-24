COMMENTA
Altri tre anni di lucine sulle palme di Passeggiata Morin, il Comune investe 134mila euro

Le palme di Passeggiata Morin con le lucine

Le lucine ormai non conoscono stagioni. Dopo la Palazzata di Porto Venere avvolta da giochi di luce tutto l’anno e dopo i borghi della costa di Ponente conquistati uno dopo l’altro dal fascino dei fili luminosi permanenti, La Spezia conferma la scelta fatta negli anni scorsi e con una nuova determinazione dirigenziale del Comune affida fino a novembre 2028 l’illuminazione delle palme di Passeggiata Morin.
D’altronde spesso si sentono gli spezzini narrare orgogliosi dell’epoca del liberty e delle scalinate in stile parigino, e allora perché non rimarcare la somiglianza con la Ville Lumière? Certo, a Parigi, non ci sono le palme sulla passeggiata a mare…

Un provvedimento da 134mila euro, che arriva in pieno periodo natalizio e a pochi giorni dall’ampliamento dell’appalto per le luminarie delle feste, portato oltre quota 200mila euro.
La determina comunale approva l’allestimento del tronco e della chioma delle palme in modo alternato dal 1° dicembre 2025 al 15 novembre 2028.
Dopo la richiesta di preventivo tramite piattaforma telematica alla Nuova Neon Group 2, unica azienda coinvolta nella trattativa diretta, la società modenese si è aggiudicata l’affidamento diretto, possibile perché l’importo è inferiore ai 140mila euro previsti dalla legge per questo tipo di procedura.

