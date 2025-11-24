Amt, Ilaria Gavuglio licenziata per giusta causa: “Irrimediabilmente leso il vincolo fiduciario”

Genova. Ilaria Gavuglio, ex presidente di Amt Genova, è stata formalmente licenziata per giusta causa dall’incarico di direttrice generale. La lettera, firmata dall’attuale presidente Federico Berruti, è stata inviata oggi a due settimane dalla sospensione cautelare decisa dal consiglio di amministrazione per motivi disciplinari. Ora l’epilogo messo nero su bianco: “Irrimediabilmente leso il vincolo fiduciario con la società al punto da non consentire la prosecuzione neppure temporanea del rapporto di lavoro”.

Gavuglio aveva risposto alle pesantissime accuse, che andavano dall’occultamento delle perdite alla violazione dei principi contabili fino alla lesione della reputazione aziendale, chiedendo la chiusura del procedimento. Ma la difesa non ha avuto alcun esito: “I contenuti della sua comunicazione non scalfiscono minimamente le contestazioni e comunque da essi non è possibile ricavare nulla che contrasti le gravi mancanze a lei ascritte”, si legge nella lettera di licenziamento.

