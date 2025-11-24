Amt, servizio a ostacoli tra turni mancanti e manutenzioni impossibili: oggi il piano di risanamento

Genova. Tempi d’attesa alle fermate raddoppiati per molte linee, specialmente quelle collinari – operate da mezzi di medie dimensioni – e in particolare nelle ore non considerate di punta. Linee bus che prima del deflagrare della crisi di Amt avevano frequenze tra gli 8 e i 10 minuti, oggi viaggiano ogni 17-20 minuti, con momenti della giornata in cui si può attendere un autobus anche mezz’ora.

Il risultato? Mezzi sempre più affollati, passeggeri sempre meno soddisfatti, autisti sempre più stressati, così come le macchine che – non a caso – registrano un sempre maggior numero di ko. Capita sempre più di sovente di vedere per le strade di Genova autobus fuori servizio o trainati da carriattrezzi. Con il problema che sono già decine i bus fermi in rimessa perché mancano i pezzi di ricambio.

