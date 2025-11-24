Ancora aperte le iscrizioni per il corso di agente immobiliare

Iniziato il corso per agenti immobili organizzato da Confartigianato. Vuoi iscriverti? Sei ancora in tempo. Il mercato immobiliare spezzino si conferma estremamente dinamico con una crescita della richiesta di immobili residenziali e turistici. Crescono le agenzie immobiliari e la richiesta di professionisti qualificati. Il corso per agenti immobiliari organizzato dalla Confartigianato è iniziato con la lezione introduttiva di Giuseppe Menchelli, Direttore Confartigianato, Matteo Montanari, Presidente Fiaip, Eleonora Landi, Responsabile Formazione Confartigianato. Ecco i partecipanti: Alia Veliko, Bielak Aneta Izabela, Bradia Mattia, Chiaffi Sabine, Corsini Alessio, De Franco Bianca, Dentelli Gian Marco, Leonardi Sarah, Milazzo Lorenzo, Neri Raffaele, Ridondelli Davide, Sbardella Siniscalchi Camilla, Volantini Desirée.

Il corso conterrà le novità introdotte dalle recenti Linee Guida di febbraio 2024. Le lezioni preparano all’esame da agente di affari in mediazione – settore immobiliare. Il corso fornisce conoscenze e competenze relative alla legislazione sulla disciplina della professione di mediatore, gli elementi di diritto civile, gli elementi di diritto tributario, quelli di contabilità generale e di ragioneria e gli elementi relativi all’area tecnico-professionale, elementi di pricing, principi di marketing e comunicazione, normativa sulla privacy, oltre ad alcune informazioni di carattere socio-economico. Per partecipare al corso è necessario possedere il diploma di scuola superiore oppure il titolo equipollente conseguito all’estero con traduzione giurata dello stesso. Al termine del corso l’utente sarà abilitato a sostenere l’esame in Camera di Commercio che, in caso di esito positivo, rilascerà l’attestato di qualifica di Agente Immobiliare. Previste 150 ore di insegnamento, due volte la settimana, il lunedì e il mercoledì in orario pre-serale, dalle ore 17.30 alle ore 20.30, presso le sale della Confartigianato in Via Fontevivo, 19 alla Spezia. Il corso verrà attivato con un minimo di n. 12 partecipanti. Per chi volesse ancora iscriversi è possibile contattare la dott.ssa Eleonora Landi presso l’Ufficio Formazione Confartigianato al numero di telefono 0187286604 oppure all’indirizzo e-mail: formazione@confartigianato.laspezia.it.