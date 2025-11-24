Asl-4: il progetto “Percorso del paziente con demenza” premiato al Lean Healthcare Award

L’Asl-4 è stata premiata al Lean Healthcare Award 2025, dove tra 300 progetti candidati sono 30 quelli arrivati in finale. Il progetto “Percorso del paziente con demenza” della dottoressa Babette Dijk, in particolare, ha vinto il primo premio nella categoria “Percorso paziente cronico”, a cui è stato riconosciuta la creazione di un modello integrato per il percorso del paziente con demenza, ottimizzando le risorse e migliorando la continuità assistenziale.

» leggi tutto su www.levantenews.it