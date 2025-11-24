Aveto: “Posta recapitata sotto la neve, vicini ai cittadini a prescindere dal meteo”

Da Poste Italiane

È arrivata la prima neve sulle alture del levante genovese e molte località diventano più difficili da raggiungere. Anche in questa occasione Poste Italiane conferma l’impegno per garantire un servizio di recapito puntuale, raggiungendo tutti i cittadini nelle alture e in montagna, in qualsiasi condizione metereologica. Per servire i residenti nelle località della Val d’ Aveto e dintorni l’Azienda può contare su mezzi in dotazione presso il centro di distribuzione di Chiavari, che garantisce la consegna di corrispondenza e pacchi anche in condizioni estreme e senza sosta per tutta la stagione.

