Campasso, Salis incontra i comitati: “Approfondimenti prima di firma addendum”. Roma taglia 20 milioni per i ritardi

Genova. Primo pomeriggio di incontri con i comitati dei cittadini di Certosa, via Ardoino e Campasso per la sindaca di Genova, Silvia Salis, per fare chiarezza sul percorso per gli indennizzi e la riqualificazione del territorio interessato dai lavori del Progetto unico del Terzo valico, Nodo di Genova, Itinerario Campasso.

Alle riunioni hanno partecipato, tra gli altri, anche l’assessore ai Lavori e Opere strategiche, Massimo Ferrante, il presidente del Municipio Valpolcevera, Michele Versace, e i consiglieri regionali Federico Romeo e Armando Sanna. Per altri impegni istituzionali, non ha potuto partecipare il presidente del Municipio Centro Ovest, Michele Colnaghi. Tutti i comitati hanno chiesto un incontro sul territorio al commissario Calogero Mauceri, a cui la sindaca si è detta pienamente disponibile a partecipare.

