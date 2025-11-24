Centro riuso e residenza protetta: il Comune di Sestri Levante investe con la variazione di bilancio

Sestri Levante. Interventi di miglioramento del centro riuso di via Salvi, grazie a un contributo regionale di 40 mila euro e la sostituzione della centralina del riscaldamento alla Residenza protetta, coperta con l’avanzo vincolato dell’eredità Nicolini. Sono queste le due voci di spesa principali contenute nella variazione di bilancio votata questa mattina in Consiglio comunale.

Nella pratica, illustrata dal Vicesindaco e Assessore al Bilancio Sandro Muzio, anche l’incremento delle risorse destinate ai servizi sociali per refezione scolastica, supporto a minori e anziani e contributi ad ARTE relativi ai canoni non versati dagli utenti morosi.

