Chirurgia del Sant’Andrea al freddo, Baruzzo: “Abbassamento temperature non può cogliere di sorpresa. Subito un chiarimento su quanto accaduto”

Anche il Partito Democratico, in una nota a firma del segretario provinciale Marco Baruzzo, chiede alla Regione un’assunzione di responsabilità e di mettere l’azienda sanitaria in condizione di intervenire immediatamente e risolvere il problema che da alcuni giorni tiene al freddo la Chirurgia del nosocomio spezzino. “Un disservizio che si ripercuote sui fragili e sui lavoratori, indispensabile non solo il ripristino delle condizioni ottimali, ma anche una più efficace attività di prevenzione, con più manutenzioni e più controlli. L’abbassamento delle temperature in questo periodo dell’anno non può cogliere di sorpresa, bisogna farsi trovare preparati. Questo episodio è un campanello di allarme, non il primo, sulle difficoltà nelle quali è costretto a operare il personale medico sanitario e nelle quali sono costretti a vivere pazienti e famiglie. Ci aspettiamo un’assunzione di responsabilità immediata e un chiarimento su quanto accaduto”.

