Classe delle Poggi al freddo, tecnici non hanno riscontrato problemi nell’impianto di riscaldamento

Non sono stati evidenziati malfunzionamenti dell’impianto di riscaldamento del plesso Poggi Carducci dopo che questa mattina gli alunni della classe seconda G non hanno potuto effettuare lezioni a causa del freddo e sono stati recuperati dai genitori. Avvertiti a metà mattinata gli uffici del Comune hanno effettuato i primi controlli da remoto e poi presso il nuovo plesso dove non sarebbero emersi problemi problemi all’impianto. I tecnici inviati da Palazzo Roderio dovranno invece capire se i disagi siano stati causati da un temporaneo blocco dell’impianto di ventilazione che determina la distribuzione uniforme del calore.

