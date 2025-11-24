Domenica a Pietra Ligure risate, musica ed emozioni con l’associazione “Il sorriso di Benedetta”

Pietra Ligure. Domenica 30 novembre alle ore 17,45 il Teatro Moretti di Pietra Ligure ospiterà “Insieme per Benedetta“. Evento benefico all’insegna della musica e della comicità, organizzato dall’ Associazione “Il Sorriso di Benedetta ODV” con il Patrocinio del Comune di Pietra Ligure.

L’evento sarà presentato dalla conduttrice televisiva Elena Pochettino con la partecipazione di diversi ospiti: da Comedy Club, Zelig e molto altro il comico, Daniele Raco, mentre per la parte musicale salirà sul palco il cantante Franco Fasano, protagonista al Festival di Sanremo nel 1981 e autore negli anni successivi delle più belle canzone della musica italiana interpretate da artisti come Mina, Fausto Leali, Anna Oxa, Massimo Ranieri, Lauzi. Fasano sarà accompagnato dal maestro Mauro Vero (chitarrista, compositore e arrangiatore ), già al fianco di artisti come Gino Paoli, Roberto Vecchioni , Fausto Leali. Sarà inoltre una splendida occasione per festeggiare i 50 anni di “palco insieme” di Franco e Mauro.

