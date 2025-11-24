COMMENTA
Festa del Remigino, appuntamento il 10 dicembre al Teatro Civico

Peracchini alla festa del Remigino

Mercoledì 10 dicembre, presso il Teatro Civico della Spezia, l’amministrazione comunale festeggia, anche quest’anno, i bambini che iniziano la scuola elementare, organizzando la “Festa del Remigino”.
Un appuntamento che l’amministrazione vuole dedicare ai bambini che iniziano il loro percorso scolastico e alle loro famiglie. Una tradizione che alla Spezia l’Associazione musicale “I ragazzi di Migliarina” e il maestro Paolo Zuccotti hanno sempre tenuto viva in questi anni e che dal 2019 l’amministrazione comunale, sempre molto attenta ai temi legati all’infanzia e alle famiglie, ha riproposto per salutare il nuovo anno scolastico ed i Remigini.

