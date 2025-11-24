Giornata contro la violenza sulle donne, in piazza Sisto a Savona punto informativo di Azzurro Donna e Forza Italia Giovani

Savona. Azzurro Donna insieme a Forza Italia Giovani ha organizzato questa mattina in piazza Sisto a Savona un punto informativo aperto a tutti i cittadini “per ricordare, per riflettere, per dire con forza che la violenza sulle donne non può e non deve più trovare spazio nella nostra società”.
Presenti, tra gli altri, anche: Angelo Vaccarezza, consigliere regionale di Forza Italia; Tommaso Dell’Acqua, responsabile provinciale di Forza Italia Giovani; Paolo Pipitone, responsabile provinciale Forza Italia Seniores; Luciano Stazi, segretario cittadino Forza Italia Savona; Paola Fantin, responsabile cittadina di Azzurro Donna; Valeria Calcagno, commissario cittadino Forza Italia Spotorno; Danila Milesi, responsabile Azzurro Donna per Spotorno.