Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, le iniziative savonesi per il 25 novembre

Savona. Circa 6 milioni e 400mila (il 31,9%) di donne italiane, tra 16 ai 75 anni, hanno subito almeno una violenza fisica o sessuale nel corso della vita. Il 18,8 ha subìto violenze fisiche e il 23,4% violenze sessuali; tra queste ultime, a subire stupri o tentati stupri sono il 5,7% delle donne. Questi i dati Istat, a cui si aggiungono quelli dell’Osservatorio di Non Una di Meno che ha registrato 78 femminicidi e 67 tentati femminicidi, più volte avvenuti a seguito di denunce ignorate. Nella quasi totalità dei casi, l’assassino era conosciuto dalla persona uccisa: parliamo principalmente di mariti, partner, conviventi o ex partner da cui la vittima si era separata o aveva espresso l’intenzione di farlo. 

“Questi numeri non restituiscono la portata reale della violenza sistemica: quotidianamente donne, persone trans, queer e non binarie subiscono discriminazioni, molestie e linguaggio sessista e sono costrette a interfacciarsi con stereotipi e ruoli di genere rigidi e oppressivi, che costituiscono le fondamenta della piramide della violenza, confinando donne e soggettività dissidenti in una condizione di subordinazione sociale – dicono da Non Una di Meno – Il femminicidio non è mai un evento isolato, ma il risultato di una cultura dello stupro che tollera e normalizza comportamenti violenti a tutti i livelli: le azioni quotidiane che costituiscono la base della piramide alimentano e legittimano quelle più gravi in cima. Il 25 novembre è un momento politico fondamentale per denunciare un sistema che colpisce tutte le soggettività che non rientrano nei modelli normativi di genere, razza, classe, corpo e capacità. Il transfemminismo rivendica trasformazione sociale, non protezione: la violenza non è un fatto privato ma un dispositivo strutturale che attraversa istituzioni, lavoro, scuola, media e spazi pubblici”.

