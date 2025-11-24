Gli studenti del Boselli Alberti-Mazzini Da Vinci al “WorldSkills Liguria” per scoprire la professione dell’odontotecnico

Genova. Si è svolta giovedì 20 novembre, presso i Magazzini del Cotone di Genova, la competizione WorldSkills Liguria – Orientamenti al Mestiere, dedicata alla figura professionale dell’odontotecnico.

Un appuntamento molto atteso, che ha visto la partecipazione dei due Istituti odontotecnici della regione e la presenza di giovani talenti pronti a mettersi in gioco in una sfida ad alto contenuto tecnico.

A rappresentare il proprio istituto è stata la professoressa Sara Cuvato, che ha accompagnato due studenti del quarto anno, protagonisti di una prova impegnativa ma formativa sotto ogni punto di vista. “Sono molto soddisfatta del lavoro portato a termine dai miei ragazzi — ha dichiarato la docente — hanno affrontato la competizione con impegno, precisione e grande serietà. Il loro operato è stato impeccabile e brillante”.

» leggi tutto su www.ivg.it