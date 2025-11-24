Hockey Sarzana ospita Monza imbattuto da sette turni

Hockey Sarzana contro Monza. “The Heat”, la sfida infinita. A Sarzana arriva un travolgente
Monza, imbattuto dopo 7 giornate e reduce dall’impresa europea nel difficile campo di Saint Hipolit
de Voltregà in Spagna, dove, sotto di 1-3 dopo i primi 50 minuti giocati in casa, è riuscito a ribaltare
il risultato con una straordinaria partita di intensità e di nervi, conquistando la qualificazione ai
quarti di finale di WS Europe Cup. Tra Sarzana e Monza non è mai stata una partita banale. Martedì
al PalaHockey Giuliano Tori (inizio ore 20:45) ci si aspetta spettacolo dalla sfida tra Hockey
Sarzana e TeamServiceCar Monza. Una sfida che, sovente, ha regalato emozioni e gol. Lo scorso
anno, dopo il pareggio in terra brianzola con il punteggio di 3-3, al ritorno la formazione di Sergio
Festa toccò il punto più basso dell’intero campionato, uscendo sconfitta dal Vecchio Mercato con
un perentorio 6-0 tra la contestazione dei propri sostenitori. I rossoneri, settimi in campionato a sei
giornate dal termine del girone d’andata, con gli stessi punti che nella scorsa stagione la squadra
aveva conquistato al giro di boa del campionato, se battessero il Monza, metterebbero una seria
ipoteca sulla conquista di un posto nella griglia della Coppa Italia. Davanti troveranno un Monza, la
squadra rivelazione di questo inizio stagione, che vincendo a Sarzana raggiungerebbe il Bassano in
testa alla classifica. Della gara contro il Monza ne ha parlato il Presidente Maurizio Corona:
“Aspettiamo il Monza per giocarci le nostre carte a viso aperto, pur sapendo che incontriamo la
squadra che più ha impressionato in questo inizio stagione, che arriva dall’impresa europea
compiuta a Voltregà in Spagna, dove, sotto di 1-3 dopo i primi 50 minuti giocati in casa, è riuscito
a ribaltare il risultato con una straordinaria partita di intensità e di nervi, conquistando la
qualificazione ai quarti di finale di WS Europe Cup. Siamo consapevoli di trovarci di fronte a una
formazione giovane, grintosa e compatta, imbattuta in campionato e ottimamente allenata, che ha
inanellato una serie di successi e di ottime prestazioni e, vincendo a Sarzana, conquisterebbe il
primo posto in classifica” (nella foto di Marco Dallara, il capitano Davide Borsi, grande
protagonista della partita di Viareggio con Lucas Tabarelli).
SI GIOCA: Martedì 25 Novembre, ore 20:45 HOCKEY SARZANA – TEAMSERVICECAR
MONZA
Arbitri: Matteo Galoppi di Follonica (GR), Paolo Moresco di Marostica (VI)