Hockey Sarzana ospita Monza imbattuto da sette turni

Hockey Sarzana contro Monza. “The Heat”, la sfida infinita. A Sarzana arriva un travolgente

Monza, imbattuto dopo 7 giornate e reduce dall’impresa europea nel difficile campo di Saint Hipolit

de Voltregà in Spagna, dove, sotto di 1-3 dopo i primi 50 minuti giocati in casa, è riuscito a ribaltare

il risultato con una straordinaria partita di intensità e di nervi, conquistando la qualificazione ai

quarti di finale di WS Europe Cup. Tra Sarzana e Monza non è mai stata una partita banale. Martedì

al PalaHockey Giuliano Tori (inizio ore 20:45) ci si aspetta spettacolo dalla sfida tra Hockey

Sarzana e TeamServiceCar Monza. Una sfida che, sovente, ha regalato emozioni e gol. Lo scorso

anno, dopo il pareggio in terra brianzola con il punteggio di 3-3, al ritorno la formazione di Sergio

Festa toccò il punto più basso dell’intero campionato, uscendo sconfitta dal Vecchio Mercato con

un perentorio 6-0 tra la contestazione dei propri sostenitori. I rossoneri, settimi in campionato a sei

giornate dal termine del girone d’andata, con gli stessi punti che nella scorsa stagione la squadra

aveva conquistato al giro di boa del campionato, se battessero il Monza, metterebbero una seria

ipoteca sulla conquista di un posto nella griglia della Coppa Italia. Davanti troveranno un Monza, la

squadra rivelazione di questo inizio stagione, che vincendo a Sarzana raggiungerebbe il Bassano in

testa alla classifica. Della gara contro il Monza ne ha parlato il Presidente Maurizio Corona:

“Aspettiamo il Monza per giocarci le nostre carte a viso aperto, pur sapendo che incontriamo la

squadra che più ha impressionato in questo inizio stagione, che arriva dall’impresa europea

compiuta a Voltregà in Spagna, dove, sotto di 1-3 dopo i primi 50 minuti giocati in casa, è riuscito

a ribaltare il risultato con una straordinaria partita di intensità e di nervi, conquistando la

qualificazione ai quarti di finale di WS Europe Cup. Siamo consapevoli di trovarci di fronte a una

formazione giovane, grintosa e compatta, imbattuta in campionato e ottimamente allenata, che ha

inanellato una serie di successi e di ottime prestazioni e, vincendo a Sarzana, conquisterebbe il

primo posto in classifica” (nella foto di Marco Dallara, il capitano Davide Borsi, grande

protagonista della partita di Viareggio con Lucas Tabarelli).

SI GIOCA: Martedì 25 Novembre, ore 20:45 HOCKEY SARZANA – TEAMSERVICECAR

MONZA

Arbitri: Matteo Galoppi di Follonica (GR), Paolo Moresco di Marostica (VI)

