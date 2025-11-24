Il Liceo Chiabrera-Martini vince il “Premio di Certificazione delle competenze di cittadinanza per lo sviluppo sostenibile”

Savona. Il Liceo Chiabrera-Martini, con un gruppo di studenti della classe ex 4R indirizzo design (ora 5R), ha vinto il primo Concorso nazionale Unioncamere dedicato al Premio di Certificazione delle competenze di cittadinanza per lo sviluppo sostenibile.
La cerimonia di premiazione si è svolta il 7 novembre nell’ambito della manifestazione internazionale ECOMONDO presso la Fiera di Rimini ed inserita nell’evento “Green Jobs, capitale del futuro” dedicata ai temi della green and blue economy e della transizione digitale.