Il Parentucelli Arzelà di Sarzana si apre al pubblico con gli open day di dicembre

Arzelà in Grecia

Un’esperienza intensa, ricca di storia, paesaggi e crescita personale. Le classi quinte del Parentucelli-Arzelà hanno vissuto nei giorni scorsi il loro viaggio di istruzione in Grecia, culla della civiltà occidentale e della democrazia, visitando luoghi simbolo come Meteora, Delfi, Atene, Corinto e Micene. Gli studenti della 5A Classico, della 5F e 5G Agrario e della 5S Sportivo hanno partecipato al viaggio, confermando quanto l’istituto riesca a unire percorsi differenti in un’unica comunità educante. Il gruppo ha attraversato la Grecia dal nord al Peloponneso, toccando mete dallo straordinario valore storico e culturale: le Meteore con i monasteri sospesi, Delfi e il suo santuario, l’Acropoli di Atene e Micene. Ogni tappa ha offerto un’immersione diretta nelle radici della nostra civiltà.

La Grecia visitata dagli studenti racconta sia il mito sia la vita quotidiana: uliveti, villaggi rurali, paesaggi mediterranei che hanno parlato con forza anche agli allievi dell’indirizzo agrario. I docenti accompagnatori, Massimo Caleo, Nicoli, Marco Ravenna e Riccardo Simonelli, hanno sottolineato la maturità dimostrata dagli studenti. Presente anche Francesca Zembo, rappresentante dei genitori, a conferma di un percorso condiviso tra scuola e famiglie. “Dopo la Provenza – afferma il vice preside Riccardo Simonelli – in Grecia abbiamo consolidato una formula che mette insieme un indirizzo liceale e uno professionale, l’agrario. Il gruppo ha lavorato con naturalezza, integrando competenze diverse e punti di vista complementari. Un’esperienza che esprime pienamente la ricchezza del nostro istituto”.

