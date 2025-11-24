“Il terzo tempo dell’anima”: sport, educazione e fede in dialogo a Savona

Savona. “Prendi anche tu la palla e avanza insieme a noi.” Con questo invito dal sapore rugbistico si apre la serata dedicata al libro “Il terzo tempo dell’anima” e che metterà al centro educazione, sport e fede. L’incontro si terrà venerdì 28 novembre alle ore 20 presso la Parrocchia San Giuseppe (ingresso da via Peluffo): un dialogo aperto e rivolto a giovani, famiglie, educatori, catechisti, allenatori e a chiunque creda che la crescita di una persona abbia bisogno della squadra, del campo e di un orizzonte spirituale.

L’idea del volume nasce dall’incontro fra il professor Pietro Solinas, docente di Religione, e il coach di rugby Gabriel Scolafurru. Insieme hanno deciso di vivere la fede e lo sport nella stessa ora scolastica, mettendo per iscritto le loro domande e conclusioni nel libro. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con la Libreria Paoline e ad ingresso libero.

