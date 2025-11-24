La Casa di comunità di Sarzana sarà intitolata alla dott.ssa Rossella Petacchi

La Casa di comunità che sarà attivata a Sarzana, nell’area del San Bartolomeo, verrà intitolata alla dott.ssa Rossella Petacchi, apprezzata cardiologa dell’ospedale sarzanese scomparsa nell’autunno 2024. L’iniziativa, avviata da parte dei professionisti medici che operano nel Distretto 19 “Val di Magra”, ha poi incontrato la piena approvazione da parte della sindaca sarzanese Cristina Ponzanelli, che ha comunicato ad Asl 5 il suo favorevole riscontro, “stante

l’interesse della comunità a sostenere tali iniziative positive di affezione simbolica verso persone che hanno dimostrato, con il loro impegno professionale, la condivisione di valori etici e sociali”, come si riporta nelle recente deliberazione con cui l’azienda sanitaria va appunto ad approvare la proposta di intitolazione alla Petacchi, di cui nell’atto si sottolinea come abbia svolto la professione “con competenze e capacità relazionali riconosciute dalla popolazione”.

