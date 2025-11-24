La Notte dei giganti: osservazione di Giove, Saturno e della Luna al parco scientifico di Monte Viseggi

L’Istituto culturale Astrofili spezzini presenta “La Notte dei Giganti”, un evento astronomico dedicato a Giove, Saturno e alla Luna, che si terrà venerdì 28 novembre alle 19 al Parco Scientifico di Monte Viseggi.

Durante l’evento, i partecipanti potranno visitare gli osservatori astronomici L. Zannoni e Fiammetta, osservare il cielo attraverso i telescopi installati nel Parco e scoprire gli oggetti del cielo profondo tipici del mese di novembre, come la Nebulosa di Orione, le Pleiadi e la Galassia di Andromeda.

