L’Albingaunia torna a vincere: netto 3-0 in casa contro l’Altarese

Albenga. Torna a sorridere anche in campionato l’Albingaunia di Poggi. Dopo le ultime prestazioni sottotono contro Andora e Golfo Dianese, i bianconeri vincono e convincono contro l’Altarese di mister Ponte. Una vittoria per 3 – 0 frutto di grinta, tecnica e tattica, con una prestazione che al Riva non si vedeva dalla partita contro la Virtus Sanremese. La vittoria mancava esattamente da un mese, contro il Cengio in coppa, mentre in campionato dal 16 ottobre contro l’Ospedaletti.

Si sblocca Gibertini, forse l’uomo più tecnico della squadra, che cala la doppietta personale prima su rigore e poi su calcio di punizione, uno dei suoi marchi di fabbrica. Per l’Albingaunia una bella notizia essendo che l’anno scorso l’ex Pietra Ligure era stato assieme a Ciravegna l’arma in più per la salvezza del Vadino con più di 10 reti dal girone di ritorno in poi.

