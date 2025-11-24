Lo Spezia è anche tra le squadre più indisciplinate d’Europa

C’è un problema che va oltre gli infortuni, oltre la classifica e le mediocri prestazioni dello Spezia in questa stagione: i cartellini rossi. Con quello sventolato ieri dall’arbitro Dionisi a Francesco Cassata, la conta sale a cinque espulsioni in tredici partite per la squadra bianca, che ha praticamente giocato il 40% dei suoi match con un uomo in meno. E per una squadra che ha difficoltà già in undici uomini, dover pure sopperire all’assenza di un compagno diventa deleterio.

In Italia non c’è una squadra più indisciplinata delle aquile. In Serie A è la Lazio la squadra con più rossi, ma si ferma a quota due. In B invece c’è l’Avellino, che con l’Empoli tiene il passo dello Spezia, con quattro espulsioni, comunque una in meno dei bianchi. Due espulsioni per Rachid Kouda, una per rosso diretto e una per doppia ammonizione – come Cassata – una per Petko Hristov (diretta anche in quel caso) e una per Luca Vignali, dopo pochi minuti contro il Venezia. Lo Spezia, in queste cinque partite, ha conquistato due punti, facendosi recuperare dalla Reggiana da situazione di vantaggio e recuperando lo svantaggio contro il Bari. Nelle altre tre ha perso, senza appello.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com