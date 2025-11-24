“Mare, balene e baleniere tra storia e immaginario”, a palazzo Ducale l’incontro legato alla mostra Moby Dick

Genova. Lo storico sociale Ferdinando Fasce e il biologo marino Antonio Di Natale saranno i protagonisti del quarto appuntamento del ciclo Nel cuore del mare. Moby Dick, la Balena, la rassegna collegata alla mostra “Moby Dick. La balena”, in corso nell’Appartamento del Doge di Palazzo Ducale.

Mercoledì 26 novembre, alle ore 18.00 parleranno, nella Sala del Minor Consiglio, di Mare, balene e baleniere tra storia e immaginario. Modera l’incontro la direttrice di Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura e curatrice della mostra Ilaria Bonacossa.

» leggi tutto su www.genova24.it