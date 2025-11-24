Meteo, giornata variabile sulla Liguria: qualche possibile piovasco

Liguria. L’ingresso di un nuovo impulso di aria fredda dal Nord Europa porta, in un primo momento, alla rotazione delle correnti ai quadranti meridionali sul settore Orientale della regione, con precipitazioni a carattere di rovescio e nevicate: a quote medio-alte a Levante e medio-basse sui versanti padani. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Cielo e Fenomeni: nottata e prima mattinata con precipitazioni anche moderati/forti a carattere di rovescio o temporale sullo Spezzino; Quota neve in netto rialzo sull’Appennino centro-orientale, fin sopra i 1300-1500 m. Qualche possibile piovasco anche sulla Riviera di Ponente; Più asciutto sul centro regione fino al tardo pomeriggio.

