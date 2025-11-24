Mezzanego: Piana presenta le misure a favore dei Comuni non costieri

Dall’ufficio stampa della Regione Liguria

“Apre oggi la seconda finestra del bando dedicato alle imprese dell’artigianato e del commercio presenti nei Comuni non costieri con popolazione entro i 5 mila abitanti”. A ricordarlo è il consigliere delegato allo Sviluppo economico Alessio Piana, intervenuto oggi a Mezzanego per la presentazione delle misure regionali in favore dell’entroterra. “Questo è solo l’ultimo strumento attivato in favore delle nostre valli – aggiunge il consigliere delegato Piana -. Imprese esistenti, come quelle dei Comuni intervenuti oggi, possono far richiesta di un bonus, che può raggiungere i 3600 euro, a copertura delle spese di utenze o locazione sostenute nel 2024. Un modo semplice ed efficace: basta un’autocertificazione da mandare al Sistema ‘Bandi On Line’ di Filse, per sostenere chi già oggi svolge un presidio socioeconomico nelle nostre aree interne”.

