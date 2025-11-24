“Per l’esercito serbo. Una storia dimenticata”, conferenza dell’ammiraglio Merlini al Pacinotti

L’ammiraglio Leonardo Merlini, direttore del Museo Tecnico Navale della Marina Militare, sarà venerdì prossimo (28 novembre) al Liceo “Pacinotti” con la conferenza “Per l’esercito serbo. Una storia dimenticata”, in programma alle 16.00. “Ciò che accadde nel pieno dell’inverno del 1915, vide ciò che rimaneva dell’esercito serbo, stretto dalle armate degli Imperi Centrali, ritirarsi attraverso i monti sempre incalzato dal fuoco nemico – leggiamo in una nota di presentazione dell’iniziativa -. Giunto infine sulle coste dell’Adriatico, venne tratto in salvo dalla Regia Marina, con l’apporto di naviglio francese e inglese. Dal 12 dicembre 1915 al 29 febbraio 1916, le imponenti operazioni di evacuazione, portarono in salvo ben 136.000 soldati, 11.651 feriti, 23.000 prigionieri austriaci, 10.000 cavalli, innumerevole materiale e moltissimi profughi civili, compreso il re Pietro, il principe ereditario e il primo ministro. Un evento del tutto sconosciuto alle nuove generazioni”. Ingresso libero. Rilascio di attestati di partecipazione a docenti e studenti.

L’articolo Hockey Sarzana ospita Monza imbattuto da sette turni proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com