Porto, logistica e fabbriche: come ottimizzare lo schema dei turni a ciclo continuo per evitare errori e costi extra

Nei magazzini e in molti settori produttivi genovesi, lavorare 24 ore su 24 e 7 giorni alla settimana è la normalità. Se hai un piano chiaro puoi evitare gli straordinari fuori controllo, gli incidenti e i cali di qualità. Se stai ancora usando i fogli di Excel o le chat, devi passare a un programma per turni di lavoro come factorial perché ti aiuta a ridurre gli errori operativi e a gestire al meglio le assenze e i cambi di turno. Oggi, avere un’azienda sicura è sempre più importante e un software dedicato ti permette di essere flessibile e, allo stesso tempo, di far fronte agli imprevisti.

Perché ottimizzare i turni a ciclo continuo incide subito sui margini e sulla sicurezza

» leggi tutto su www.genova24.it