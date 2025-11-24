Psr, l’assessore Piana: “Messa in sicurezza strada Biestro-Carcare essenziale per la vallata e l’entroterra”

Liguria. Sono stati inaugurati oggi a Pallare i lavori di messa in sicurezza e miglioramento della strada intercomunale di accesso al borgo di Biestro, un intervento strategico per la viabilità e la sicurezza dell’entroterra savonese, finanziato attraverso il Psr.

“Un progetto atteso e fondamentale per la comunità – dichiara il vicepresidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura, Alessandro Piana –. Desidero ringraziare il sindaco Sergio Colombo, l’amministrazione comunale e tutti coloro che hanno lavorato con impegno e determinazione per rendere possibile questo intervento. Investire nelle infrastrutture locali significa investire nella qualità della vita dei cittadini e nella sicurezza del nostro territorio”.

