Recco, intercettare i fondi UE per rendere più efficiente la pubblica amministrazione

Recco. Con una recente delibera, la Giunta Gandolfo ha ufficializzato l’adesione all’avviso pubblico “Risorse in Comune”, un’iniziativa finanziata dall’Unione Europea nell’ambito del PNRR (NextGenerationEU), per rendere più efficace la digitalizzazione della macchina comunale.
Nella sostanza si tratta di intercettare i fondi messi a disposizione dal Dipartimento della Funzione Pubblica – che ammontano complessivamente a 100 milioni di euro a livello nazionale – per rafforzare la capacità amministrativa degli enti locali.