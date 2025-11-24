Riforma sanitaria, AVS contro Bucci: “Faremo dura opposizione, dimenticati i bisogni dei liguri”

Liguria. “La nostra opposizione alla nuova legge sanitaria sarà totale. Per migliorare la sanità ligure, bisogna partire dal basso, dai bisogni delle persone e dei territori. Bucci invece accentra tutto su un mega direttore. Noi crediamo nella sanità territoriale e di prossimità, che punti sulla prevenzione, mentre il centrodestra punta tutto su ospedalizzazione e prestazioni, a tutto vantaggio dei privati. Lo sfascia-sanità di Bucci è stato scritto in un mese per cercare di mettere una toppa al buco di bilancio ed è sbagliato anche chiamarla riforma: una riforma porta una modalità innovativa, rivolta al futuro, per adeguare la normativa alle esigenze attuali, mentre questo è l’esatto contrario”

È intransigente la posizione di Selena Candia, capogruppo regionale di AVS, e Jan Casella, consigliere regionale di AVS, sulla legge sanitaria proposta dal presidente Marco Bucci.

