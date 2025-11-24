Sampdoria, Gregucci: “Oggi eravamo un corpo solo, siamo un cuore che deve pulsare”

Genova. Una vittoria brutta sporca e cattiva per Angelo Gregucci, che in sala stampa commenta la prima vittoria della Sampdoria nella sua gestione contro la Juve Stabia: “Abbiamo giocato un primo tempo buono pur concretizzando poco, impensierendo poco il portiere avversario, nel secondo tempo abbiamo sofferto un po’, c’è stata una gestione dei cambi complicata, diversi giocatori con qualche crampo. Dovevamo essere lucidi e lo siamo stati: la squadra ha letto bene i momenti, c’è stato molto aiuto reciproco. La vittoria era un elemento fondamentale stasera. Ho fatto i complimenti per lo spirito e il sacrificio”.

Gregucci elogia i suoi ragazzi per “aver capito il momento e averlo affrontato con lucidità. Era vitale per portare a casa i tre punti. Ora c’è da recuperare in fretta perché abbiamo giocato oggi, lunedì, dobbiamo serrare i ranghi. Ringraziamo il pubblico che ci ha sostenuto. Non avevo dubbi, archiviamo questa serata con i tre punti e sono convinto che arriveranno tempi migliori sotto il profilo della manovra dove potevamo fare qualcosa in più, abbiamo perso lucidità per chiudere la partita”.

