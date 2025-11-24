Sanità, Bucci presentata all’ospedale Galliera la nuova riforma sanitaria

Genova. Il Presidente di Regione Liguria Marco Bucci, insieme all’Assessore alla Sanità Massimo Nicolò, al Direttore Generale del Dipartimento Sanità e Servizi Sociali Paolo Bordon e al Direttore Generale dell’ E.O. Ospedali Galliera Francesco Quaglia, ha presentato oggi al Galliera di Genova la nuova riforma sanitaria, che introduce un modello organizzativo più moderno e coordinato per rispondere ai bisogni della popolazione.

Alla presentazione è seguito un confronto molto partecipato con i medici dell’Ospedale Galliera che hanno posto domande e chiesto chiarimenti sugli aspetti più tecnici. Nel corso dell’incontro è stata illustrata la nascita dell’Azienda Tutela Salute Ligure, un’unica azienda sanitaria articolata in cinque aree territoriali, garantendo continuità dei servizi e maggiore uniformità nelle risposte assistenziali.

» leggi tutto su www.genova24.it