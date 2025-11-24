Sestri e Pegli, rete idrica danneggiata: il 26 novembre arrivano le autobotti

Genova. Ireti comunica che per consentire le attività di riparazione di un danno causato da terzi alla condotta di distribuzione primaria della rete acqua potabile del ponente genovese, si renderà necessaria un’interruzione della fornitura idrica per la giornata di mercoledì 26 novembre, dalle 8 alle 20, che interesserà le utenze del Comune di Genova nella parte bassa dei quartieri di Sestri Ponente e Pegli, indicativamente tra il civico 46 di via Giacomo Puccini e via Pegli (località Risveglio).

A causa della complessità dell’intervento, sono probabili abbassamenti di pressione, mancanza acqua e fenomeni di intorbidimento transitori anche alle parti superiori dei quartieri sopracitati e nelle zone limitrofe ad essi.

