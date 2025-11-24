Sinestesia d’arte e musica: alla Spezia le visioni pittoriche di Vaccarone dialogano con Wagner

L’Associazione Richard Wagner della Spezia, guidata dalla dott.ssa Maria Cristina Failla, insieme all’omologa associazione di Bayreuth, promuove al Palazzo del Governo di via Veneto 2 l’iniziativa “Sinestesia tra opere pittoriche, musica e colori”. Un progetto che unisce arti visive, musica e multimedia, sostenuto dalla Fondazione Carispezia attraverso il bando “Pillole di Cultura”. Al centro della manifestazione spicca la mostra dedicata al maestro Francesco Vaccarone, recentemente scomparso: un percorso espositivo che raccoglie dipinti ispirati a celebri composizioni di Wagner, Rachmaninov, Liszt e Tchaikovsky. Le opere, caratterizzate da un forte legame con il linguaggio musicale, trovano nuova risonanza grazie agli studenti della sezione multimediale del Liceo “Cardarelli”, che ne ampliano l’impatto visivo attraverso proiezioni di ulteriori lavori dell’artista, anch’essi di matrice musicale.

L’inaugurazione sarà arricchita da un concerto nato dalla collaborazione tra le due associazioni wagneriane e il Conservatorio “G. Puccini”. Protagonista il soprano Sofia Borraccino, borsista Richard Wagner 2025, che interpreterà Lieder di Robert Schumann accompagnata al pianoforte dal maestro Giuseppe Bruno. Dalla città gemellata di Bayreuth arriveranno inoltre la violinista Mirtill Mende e il pianista Zhiang Xu, impegnati in pagine di Schubert, Schumann, Elgar e Wagner. Il progetto, realizzato con la collaborazione di ACIT, si inserisce idealmente nel solco della mostra “Locanda Universo. Hommage à Wagner” che Vaccarone portò a Bayreuth nell’aprile 2019, dove presentò un ciclo di opere particolarmente apprezzate e profondamente legate all’universo musicale wagneriano. L’esposizione resterà visitabile fino al 12 dicembre.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com