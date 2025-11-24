Tari utenze domestiche, Spezia al decimo posto tra le città che pagano meno

Nel panorama nazionale segnato da aumenti quasi ovunque per le tariffe di raccolta e smaltimento dei rifiuti, la Liguria conferma andamenti molto differenziati tra i suoi quattro capoluoghi. E dentro questa fotografia, che mette prende come riferimento il costo sostenuto da una famiglia tipo composta da 3 persone e una casa di proprietà di 100 metri quadri, La Spezia emerge ancora una volta come il capoluogo ligure meno costoso e quello più avanzato nella raccolta differenziata. Risultati che il nuovo Rapporto 2025 dell’Osservatorio Prezzi e Tariffe di Cittadinanzattiva mette in chiaro, delineando una regione che procede a due velocità: il prezzo della tariffa tipo pone La Spezia al decimo posto tra i capoluoghi più economici, mentre Genova è al terzo posto di quelli più costosi.

