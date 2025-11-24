Uccisero il padre violento: Simone Scalamandré si è costituito nel carcere di Chiavari

Genova. Simone Scalamandré, 25 anni, condannato in via definitiva in concorso con il fratello maggiore Alessio per l’omicidio del padre Pasquale, si è costituito questa mattina nel carcere di Chiavari.

Simone dovrà scontare la pena di sei anni e due mesi di reclusione. Una condanna da scontare interamente visto che il ragazzo, che aveva vent’anni all’epoca dei fatti, è sempre stato indagato e poi imputato a piede libero. La sentenza della Cassazione era arrivata nei giorni scorsi, la settima sentenza di una vicenda giudiziaria molto complessa che ha portato infine a un ampio sconto di pena per entrambi i fratelli che si sono visti riconosciuti l’attenuazione della condanna a causa della provocazione da parte della vittima.

