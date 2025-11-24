Violenza sulle donne, Cisl Liguria: “Ecco perché è importante la contrattazione collettiva”

Genova. “Dalla contrattazione sociale alla contrattazione aziendale: confronto, riflessioni, testimonianze sul tema della violenza, molestie, discriminazioni”. È questo il titolo dell’incontro organizzato oggi dal Coordinamento Donne della Cisl Liguria in vista del 25 novembre, giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulla donne.

“La violenza di genere in Liguria ha un trend di casi in aumento, a Genova i dati della polizia locale dicono che si è registrato un caso di violenza al giorno nei primi tre mesi del 2025 – spiega Paola Bavoso, segretaria regionale della Cisl Liguria – Inoltre nel 2024 i centri antiviolenza hanno ricevuto 1.080 chiamate tra richieste di aiuto e casi di violenza: cresce la consapevolezza e quindi la necessità di supporto e prevenzione”.

