Alberto di Monaco in visita a Stella: “Emozione fortissima visitare la casa di Pertini, un uomo di cui ammiro le lotte durante la Resistenza”

Stella. In occasione del decennale dei Siti Storici Grimaldi, questa mattina il Principe Alberto II di Monaco ha visitato il paese di Stella. Il comune amministrato dal sindaco Andrea Castellini, che stamattina ha accolto il Principe, fa parte dell’Associazione Italiana dei Siti Storici Grimaldi da qualche mese.

Il sovrano monegasco, da sempre attento a consolidare i legami con i territori storicamente legati alla sua famiglia, ha scelto di visitare la località dell’entroterra (e Andora nel pomeriggio) in quanto sul suo territorio si trovano i ruderi di un antichissimo castello che è stato sotto il dominio dei Grimaldi tra il 1248 e il 1278.

