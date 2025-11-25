Albiano Magra, inaugurato il Museo degli strumenti musicali della filarmonica

Dopo la messa in onore di Santa Cecilia, patrona dei musicisti, si è tenuta domenica l’inaugurazione ufficiale del Museo degli strumenti musicali nei locali della Filarmonica Albianese. L’evento ha rappresentato il completamento del progetto “Amor di campanile”, l’importante intervento di riqualificazione del centro storico avviato lo scorso agosto.

Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco di Aulla Roberto Valettini, il vicesindaco Roberto Cipriani e la presidente del consiglio comunale Giada Moretti, insieme ai membri della Pro Loco “Viviamo Albiano”, alla Filarmonica Albianese, alla parrocchia e alla cittadinanza.

“Questo museo rappresenta un traguardo importante per tutta la comunità di Albiano Magra. – ha dichiarato il sindaco Valettini – È la dimostrazione che quando si lavora uniti si ottengono risultati straordinari. Una bellissima sinergia tra pubblico e privato che valorizza il nostro patrimonio storico-culturale e restituisce dignità a un borgo che merita di essere riscoperto È importante che luoghi come questo diventino punti di riferimento per le nuove generazioni, spazi dove cultura e identità locale si incontrano.”

