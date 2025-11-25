Albisola Superiore, nuove risorse per la biblioteca. Poggi: “Un investimento nella crescita culturale della città

Il Comune di Albisola Superiore ha ottenuto un finanziamento di oltre 12.000 euro nell’ambito del Decreto ministeriale dell’Editoria, destinato all’acquisto di nuovi volumi per la biblioteca civica.
Le risorse permetteranno di ampliare in modo significativo il patrimonio librario, con interventi mirati su alcuni settori strategici. Il programma degli acquisti prevede il potenziamento della sezione dedicata alla ceramica, elemento identitario del territorio, l’avvio di un nuovo comparto dedicato alle scoperte scientifiche e un incremento dei titoli firmati da autori liguri, con l’obiettivo di valorizzare la produzione culturale locale.