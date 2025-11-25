Altra sconfitta per la San Francesco Loano, Brignoli: “Il problema è mentale, dal mercato mi aspetto uno o due attaccanti”

Perde ancora la San Francesco Loano. E non è una sconfitta banale, perché il 2-0 nello scontro diretto con la Voltrese rende ancora più preoccupante la situazione di classifica. I rossoblù sono ultimi con 4 punti, a -2 dai playout e a -5 dalla salvezza diretta. Solo una vittoria in campionato per la San Francesco di mister Davide Brignoli che nel suo primo mese rossoblù non ha ancora svoltato la situazione. Il mercato dicembrino dovrebbe poter cambiare le carte in gioco, ma nel frattempo i rossoblù hanno grande bisogno di punti. Il tecnico è intervenuto ai nostri microfoni per commentare l’ultima partita e tutta la sua avventura loanese fino a oggi.

L’intervista

