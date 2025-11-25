Cairese in fondo alla classifica. Giorcelli: “Ci gira tutto male ma dobbiamo eliminare anche i piccoli difetti”

Cairese penultima in classifica. Domani nel recupero contro l’Imperia l’unico risultato possibile per non far sorgere dubbi anche sulla gestione Floris è la vittoria. La prestazione contro una squadra forte come il Ligorna, seconda della classe, fa ben sperare nonostante la sconfitta per 1 a 0.

Il difensore Nicolò Giorcelli, arrivato insieme agli attaccanti Hernandez e Vassallo per rinforzare la squadra, commenta così la partita contro i genovesi: “Non ho voglia di parlare di me stesso, io parlo del gruppo. Tutto gira a nostro svantaggio ma noi dobbiamo aggiustare i nostri difetti per toglierci il prima possibile da questa posizione. Il gruppo è coeso, dobbiamo seguire i più vecchi della squadra. Mi hanno accolto benissimo a partire dallo staff. Solo tutti insieme possiamo uscirne. Dobbiamo fare punti per alzare il morale della squadra”.

» leggi tutto su www.ivg.it