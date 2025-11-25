Cancellati aumenti Imu, piccoli proprietari: “Atto dovuto, ma resta precedente grave che mina la stabilità del mercato.”

Genova. Dopo l’annuncio dell’amministrazione comunale di Genova di rivedere e cancellare l’aumento dell’aliquota IMU per le abitazioni in locazione a canone concordato, torna il dibattito sullo sviluppo delle politiche sulla casa. Sul tema interviene A.S.P.P.I., Associazione Sindacale Piccoli Proprietari Immobiliari, che accoglie la riduzione dell’aliquota IMU come un “risultato significativo” ma mette in guardia sul “precedente pericoloso che mina la stabilità del mercato“.

“L’aumento precedente era un intervento ingiustificato e dannoso – commenta Valentina Pierobon, Vicepresidente Nazionale di A.S.P.P.I. – La scelta di tornare indietro non può essere letta come una concessione, ma come un atto dovuto. Non è una vittoria, ma la dimostrazione che le nostre richieste erano corrette, motivate e necessarie. Il fatto che la Sindaca Salis abbia ritirato l’aumento prima ancora della scadenza del 16 dicembre, dunque senza incassare un solo euro delle maggiorazioni deliberate, evidenzia con chiarezza che il percorso di mobilitazione avviato a luglio aveva basi solide ed era pienamente legittimo“.

