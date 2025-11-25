Commercio, edilizia, logistica e nautica: le offerte di lavoro della settimana. I consigli per presentare un buon curriculum

Sono 128 i posti di lavoro pubblicati questa settimana dal Centro per l’impiego dalle sezioni della Spezia e Sarzana. Le mansioni richieste restano forti nei settori del trasporto, della logistica, del navale, in quello edile e nel commercio. Le condizioni contrattuali comprendono sia contratti a tempo determinato (in molti casi, con eventuale possibilità di stabilizzazione) sia contratti a tempo indeterminato. Per i meno esperti sono previsti contratti di apprendistato.

Le offerte sono consultabili anche in questo pdf scaricabile allegato.I dettagli dei singoli annunci sono disponibili sul sito regionale Formazione Lavoro

Consigli per un buon curriculum. Prima di effettuare una candidatura, leggere bene i requisiti richiesti nell’annuncio e verificare di possedere tutti i requisiti indicati. Aggiornare sempre il proprio curriculum vitae con le ultime esperienze lavorative, gli eventuali corsi di formazione seguiti e le competenze acquisite in linea col profilo per cui ci si candida. Un modello utile per compilare un buon CV è il formato Europass: un modello standard introdotto dalla Commissione Europea, che permette una lettura rapida e chiara delle competenze dei candidati, dando la possibilità di analizzare con facilità il profilo professionale. A questo link è possibile consultare la piattaforma e la guida gratuita per scrivere il proprio CV Europass.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com