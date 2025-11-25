Ferrovia Genova-Casella, nessuna certezza sulla riapertura e scambio di accuse Sanna-Scajola

Genova. Ancora incertezza sulla riapertura della ferrovia Genova-Casella, ferma ormai da più di un anno (eccetto una ripartenza estiva parziale) per lavori di adeguamento infrastrutturale. Il tema è stato al centro di un’interrogazione presentata in consiglio regionale da Armando Sanna (Pd), poi di uno scontro a distanza con l’assessore ai Trasporti Marco Scajola. L’unica novità emersa è una riunione con Amt e i Comuni coinvolti che dovrà tenersi la settimana prossima.

“Scajola smentisce Bucci e mentre il presidente ha parlato nelle settimane scorse di una riapertura della tratta entro fine dicembre, nelle parole dell’assessore non c’è traccia di alcun cronoprogramma – accusa Sanna -. L’unico dato certo è che questa destra al governo della Regione ha la responsabilità di aver messo in ginocchio l’entroterra. Solo oggi si parla della convocazione per la prossima settimana di un tavolo coinvolgendo tutte le parti e dello stanziamento di fondi per nuovi convogli: ma prima di investire sui locomotori bisogna lavorare e assicurarsi che la tratta torni percorribile, visto che i finanziamenti ci sono”.

